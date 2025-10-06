L' attrice texana aveva 52 anni Le cause del decesso non sono state rese note

I l mondo della televisione piange Kimberly Hébert Gregory. L’attrice texana, vista in Grey’s Anatomy e protagonista della dark comedy Vice Principals, è morta a 52 anni. La notizia è stata confermata dal suo ex marito, l’attore e cantante Chester Gregory, che sui social le ha dedicato parole piene d’affetto: «Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza, la cui presenza portava con sé sia il fuoco che la grazia. Molto più di una ex moglie, eri una mia amica. Nostro figlio, la canzone che abbiamo scritto insieme, è l’eco vivente della tua luce». Le cause del decesso non sono state rese note. 🔗 Leggi su Iodonna.it

