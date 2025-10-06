L' attore ha descritto il momento attuale come estremamente oscuro
R ichard Gere è stato tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo che Fa, condotta da Fabio Fazio, il 5 ottobre. L’attore, in videocollegamento, non ha risparmiato critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E ha descritto il momento attuale come «estremamente oscuro» non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo intero. L’ultimo omaggio di Richard Gere e Cate Blanchett a Giorgio Armani X Leggi anche › Richard Gere a Milano: «Siamo in un momento oscuro del mondo». E chiede un applauso per Gaza Richard Gere: «Trump? Un presidente furbo». La star del cinema ha definito Trump un personaggio «decisamente strano e sui generis» sottolineando la difficoltà di comprenderne le vere intenzioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
ANSA.it. . VENEZIA | La Coppa Volpi a Toni Servillo per La Grazia. L'attore: "Sarei un ipocrita se non dicessi che fa piacere, è un premio nobile". Il presidente descritto da Sorrentino? "Ci ha abituati a personaggi di assoluta singolarità". #ANSA #venezia82 http Vai su Facebook
Che malattia ha l'attore James Van Der Beek? - retto e la sua battaglia per la salute James Van Der Beek, l'attore noto al grande pubblico per il ruolo di Dawson Leery ne ...