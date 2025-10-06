L' attore ha descritto il momento attuale come estremamente oscuro

R ichard Gere è stato tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo che Fa, condotta da Fabio Fazio, il 5 ottobre. L’attore, in videocollegamento, non ha risparmiato critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E ha descritto il momento attuale come «estremamente oscuro» non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo intero. L’ultimo omaggio di Richard Gere e Cate Blanchett a Giorgio Armani X Leggi anche › Richard Gere a Milano: «Siamo in un momento oscuro del mondo». E chiede un applauso per Gaza Richard Gere: «Trump? Un presidente furbo». La star del cinema ha definito Trump un personaggio «decisamente strano e sui generis» sottolineando la difficoltà di comprenderne le vere intenzioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

