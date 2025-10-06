L' Atm cerca nuovi autisti venti i posti a disposizione

Messinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atm SpA è pronta ad aprire le porte dell’azienda ad altri 20 giovani autisti. Sul sito istituzionale della società in house providing del Comune di Messina è stato pubblicato oggi l’avviso relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di 20 operatori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

