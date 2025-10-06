Latina sotto controllo | servizi ad Alto Impatto dei carabinieri Sequestrato hashish

Ancora controlli ad Alto Impatto a Latina. Il servizio straordinario è stato portato a termine nel fine settimana dai carabinieri del comando provinciale con il supporto sia del personale della Squadra d’Intervento Operativo sia dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio.L’attività, nel corso della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: latina - sotto

West Nile, una delegazione del Ministero a Latina. Schillaci: “Situazione sotto controllo”

Fiesta Latina, primo decesso per botulino: morta una 38enne. Salsa guacamole sotto accusa

Terracina (Latina), 38enne alla guida sotto effetto di droga: denunciato dai carabinieri

Questa sera, serata latina al Solo Sotto Latin Club (centro commerciale 2000 - Roncadelle) apertura ore 21.30; durante la serata esibizione allievi! Consigliata la prenotazione per i tavoli! Vi aspettiamo Vai su Facebook

Latina sotto assedio: due bombe in 24 ore, esplosioni legate alla guerra per lo spaccio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/08/news/latina_due_bombe_in_24_ore_spaccio-424834112/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Nuovi servizi ad alto impatto della Polizia a Latina - La Polizia di Stato – Questura di Latina, a seguito dei noti e gravi episodi che hanno recentemente interessato il capoluogo ha ripetuto le attività straordinarie di controllo che hanno riguardato Via ... Lo riporta latinaquotidiano.it

Latina: controlli dei Carabinieri, denunciato un 22enne e sequestrati coltello e cartucce - Nel corso delle operazioni, i militari hanno fermato e perquisito un giovane di 22 anni del posto, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico, immediatamente sequestrato. Riporta latinaoggi.eu