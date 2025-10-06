Latina prospettive urbane | la personale di Martino Cusano

Non sono scatti casuali quelli di Martino Cusano ma opere fotografiche che rendono Latina una città preziosa. I lavori dell'artista saranno esposti da martedì 7 ottobre, presso lo Spazio Idea di via Sisto V,11 a Latina. L'appuntamento è alle ore 18.Sarà possibile ammirare un percorso fotografico. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

