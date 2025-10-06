Bergamo, 6 ottobre 2025 – L’ Atalanta è arrivata alla seconda sosta stagionale da imbattuta in campionato e con qualche rimpianto, dopo due vittorie e quattro pareggi, 10 punti in classifica con 11 gol segnati in sei giornate. Bilancio positivo per il tecnico Ivan Juric, che sta facendo meglio rispetto alla Dea di Gasperini che, lo scorso anno, dopo sei giornate, aveva sette punti, anche se l’allenatore croato ha recriminato per le troppe occasioni sprecate alla prima con il Pisa e sabato contro il Como, in due gare che a suo avviso potevano portare i tre punti ai nerazzurri. Ma il bilancio per ora è positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta viaggia a mille, l’unico problema restano i troppi infortuni