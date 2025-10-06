L' Associazione Stravinsky ricorda Morante e Pasolini
Nel 2025 ricorrono i quarant’anni dalla scomparsa di Elsa Morante ed i cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Morante e Pasolini furono due scrittori ed intellettuali di enorme sensibilità, due anime creative, ma instabili: due anime affini, nel bene e nel male. Si incontrarono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: associazione - stravinsky
L'Associazione Igor Stravinsky ricorda Morante e Pasolini con l'evento “Dolce ardore della Musica”
Associazione culturale Usa l’Uso Vai su Facebook
L’associazione della Stampa ricorda Adalberto Erani - Giornalista e addetto stampa, insieme alla moglie Lea aveva creato a Lead Studio comunicazione. ilrestodelcarlino.it scrive