L' Asl di Caserta protagonista al Trauma Meeting di Riccione

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno Achille Pellegrino, Direttore dell'Unità operativa complessa di Orto-Traumatologia dell'ospedale "Moscati" di Aversa, in qualità di Presidente, e Gaetano Cervera, Chirurgo Ortopedico dello stesso nosocomio, per la Segreteria Scientifica, a rappresentare l’Asl di Caserta alla XVII Edizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: caserta - protagonista

