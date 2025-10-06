L’Ascoli non sta sbagliando un colpo Tre squadre in fuga per la vittoria
L’ Ascoli non sbaglia un colpo. Arezzo e Ravenna, per adesso, non sono affatto da meno. Toscani e romagnoli sono nel mirino. Rispetto alla coppia attualmente appaiata al primo posto con 21 punti, una sola lunghezza in più rispetto al Picchio, i bianconeri possono ancora vantare il fatto di essere l’unica squadra mai sconfitta del girone B. Sebbene nell’ultimo dei 4’ di recupero del match col Bra è caduta l’imbattibilità difensiva e la contestuale serie degli 8 clean sheet di Vitale, va comunque evidenziato quanto la solidità e la compattezza espresse si sono confermate superiori alle statistiche prodotte dalle altre squadre di vertice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
