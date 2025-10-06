Lascia il B&B e viene arrestato alla fermata dell' autobus a Caltanissetta catturato ricercato 40enne
Quarantenne arrestato a Caltanissetta per furto aggravato: era irreperibile da mesi e tentava la fuga con false generalità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
