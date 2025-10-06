L’arte culinaria in mostra per la storica rassegna dei cuochi a Villa Santa Maria con le telecamere di La7

A Villa Santa Maria l’arte culinaria in mostra per la storica rassegna dei cuochi. Appuntamento dal 10 al 12 ottobre con la 45esima edizione dell’evento nella famosa patria dei cuochi, paese natìo di San Francesco Caracciolo e comune che ospita l'istituto alberghiero “G. Marchitelli”. A. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

