Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal si sta avvicinando alla firma di due giovani talenti in Europa. Segue un’estate costosa per l’outfit di North London, che ha portato Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyokokes e Noni Madueke al club. Quel quartetto costa tutti individualmente a nord di circa 50 milioni di sterline o più, ma gli attuali leader della lega ritengono che ci sia più lavoro da fare. Ti potrebbe piacere Arsenal Dispatch Scout in Italia per tracciare il giovane duo. Le figure dell’Arsenal sono state nei loro viaggi che hanno esplorato nuovi talenti (Credito immagine: David PriceArsenal FC tramite Getty Images) I club sono sempre alla ricerca del prossimo miglior talento e due giocatori in Italia hanno attirato l’attenzione dell’Arsenal, secondo un nuovo rapporto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal sta facendo “basi” i due gennaio: Rapporto