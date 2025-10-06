L’Arsenal sta facendo basi i due gennaio | Rapporto
Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal si sta avvicinando alla firma di due giovani talenti in Europa. Segue un’estate costosa per l’outfit di North London, che ha portato Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyokokes e Noni Madueke al club. Quel quartetto costa tutti individualmente a nord di circa 50 milioni di sterline o più, ma gli attuali leader della lega ritengono che ci sia più lavoro da fare. Ti potrebbe piacere Arsenal Dispatch Scout in Italia per tracciare il giovane duo. Le figure dell’Arsenal sono state nei loro viaggi che hanno esplorato nuovi talenti (Credito immagine: David PriceArsenal FC tramite Getty Images) I club sono sempre alla ricerca del prossimo miglior talento e due giocatori in Italia hanno attirato l’attenzione dell’Arsenal, secondo un nuovo rapporto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: arsenal - facendo
Commenterò questa cerimonia del pallone d’oro facendo solo i complimenti alle giocatrici dell’arsenal che finalmente hanno deciso tutte di presentarsi con vestiti decenti ed erano veramente fregne. Perché se commento altro bestemmio - X Vai su X
? Yildiz, la vera firma del rinnovo Juve c'è già: Arsenal allo Stadium senza speranze https://tinyurl.com/m9pb8jsp Vai su Facebook