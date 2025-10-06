L' arrivo di Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla ad Atene

Atene, 6 ott. (askanews) - È stata accolta dagli slogan "Libertà per la Palestina" e "Viva viva la Flotilla!" l'arrivo all'aeroporto di Atene dei militanti della Global Sumud Flotilla, tra cui Greta Thunberg, espulsi da Israele dopo l'arresto durante la missione diretta a Gaza. Secondo il ministero greco degli Esteri, 161 attivisti sono atterrati all'aeroporto internazionale di Atene con un "volo speciale di rimpatrio". A bordo, "27 cittadini greci che avevano partecipato alla Flotilla Global Sumud" e "134 cittadini provenienti da 15 Paesi europei". Israele aveva annunciato in giornata l'espulsione di 171 persone, tra cui la giovane attivista svedese, affermando che le imbarcazioni avevano violato la zona interdetta di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'arrivo di Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla ad Atene

In questa notizia si parla di: arrivo - greta

Greta Gerwig riporta la fantasia al cinema con Narnia e altri 5 film in arrivo

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi annunciano l’arrivo della loro bambina

L'arrivo a Venezia 82 di Emma Stone, Greta Gerwig e Adam Sandler

#greta thunberg torna a casa, in arrivo i voli di rimpatrio da Israele per lei e altre decine di attivisti. Chi pagherà il viaggio - X Vai su X

Oltre 130 attivisti della Global Sumud Flotilla sono arrivati sabato a Istanbul dopo essere stati deportati da Israele. All'arrivo in aeroporto hanno raccontato delle terribili condizioni in cui sono stati trattenuti e di come è stata trattata l'attivista svedese Greta Thunb Vai su Facebook

Greta Thunberg: stop alla complicità degli Stati nel genocidio a Gaza - (askanews) – Al suo arrivo all’aeroporto di Atene dopo essere stata espulsa da Israele, l’attivista svedese Greta Thunberg ha affermato che gli stati stanno facendo solo il “minimo indi ... Lo riporta askanews.it

L’arrivo di Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla ad Atene - (askanews) – È stata accolta dagli slogan “Libertà per la Palestina” e “Viva viva la Flotilla! askanews.it scrive