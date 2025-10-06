L'Argentina convoca Lautaro Rivero due anni fa era un venditore ambulante | chi è il difensore

Tra i convocati dell'Argentina di Scaloni spunta Lautaro Rivero, il giocatore che ha commosso tutti i tifosi con la sua storia di umiltà e perseveranza: due anni fa vendeva biscotti al mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nico Gonzalez è da un mese out per infortunio. Nella giornata di oggi è stato convocato per le sfide contro Paraguay e Perù dell'Argentina. Oltre al poco buon senso, mi aspetto in azione forte sia da parte del giocatore che della società perché non è tollerabile

Argentina, Soulé non convocato #ASRoma #Soule #Argentina

