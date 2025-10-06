L'Argentina convoca Lautaro Rivero due anni fa era un venditore ambulante | chi è il difensore

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i convocati dell'Argentina di Scaloni spunta Lautaro Rivero, il giocatore che ha commosso tutti i tifosi con la sua storia di umiltà e perseveranza: due anni fa vendeva biscotti al mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

argentina convoca lautaro riveroArgentina, Lautaro Rivero, dal mercato agli alfajores alla Nazionale: la favola del difensore del River convocato da Scaloni - La sua adolescenza, però, non è stata semplice: per aiutare la famiglia ha svolto diversi lavori, vendendo alfajores, fiori ... Scrive gonfialarete.com

