L’antisemitismo secondo Netanyahu

Lo scrittore israeliano Etgar Keret spiega benissimo, in un’intervista a Repubblica, la strategia di Benjamin Netanyahu: «Per anni ha detto al Paese che lo stava proteggendo da Hamas. salvo poi lasciargli uccidere 1200 persone. Ora dice che ha distrutto Hamas, quindi gli serve un altro spauracchio. Al momento direi che lo ha individuato nell’antisemitismo: il nostro primo ministro cerca continuamente di confondere l’idea di essere ebreo con quello che fa questo governo israeliano. Come se criticare il governo significasse per forza essere antisemiti. All’estero grida all’antisemitismo dilagante, all’interno del Paese dice “se sei ebreo, non puoi unirti a quelli che criticano l’Idf, perché sono antisemiti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’antisemitismo secondo Netanyahu

Trump minaccia Harvard di sospendere l'accesso ai fondi federali. Le accuse pretestuose secondo cui l'università avrebbe mostrato “indifferenza deliberata” verso episodi di antisemitismo. Di Enrico Bucci Vai su Facebook

Secondo CDEC, think tank che monitora l'antisemitismo in Italia, i crimini d'odio contro gli ebrei sono quasi raddoppiati nel 2024, con pochi segnali di diminuzione nel 2025 http://bit.ly/42luv9N Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #ebrei - X Vai su X

Netanyahu ha fatto Netanyahu, nel suo discorso all’ONU - Ha criticato i paesi che stanno riconoscendo la Palestina, detto parecchie cose false e agitato cartelli, mentre molti uscivano dall'aula ... Riporta ilpost.it

Netanyahu all'Onu: "Dobbiamo finire lavoro contro Hamas, accuse genocidio infondate". E mostra mappa della 'Maledizione' - Applausi, fischi e molte delegazioni via dall'aula in segno di protesta prima del discorso del primo ministro israeliano ... Lo riporta msn.com