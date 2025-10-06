L’anime migliore del momento che non ti aspetti
l’anime più visto dell’estate 2025: un fenomeno inaspettato. Il panorama degli anime durante l’estate 2025 ha visto il ritorno di molte serie rinomate come Dandadan, Kaiju No. 8 e i classici del franchise One Piece. Questi titoli hanno dominato le conversazioni online e le classifiche di streaming, consolidando la loro posizione tra gli appassionati. I dati ufficiali hanno rivelato una sorpresa che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori: il titolo più visualizzato non è stato uno dei grandi nomi attesi. il successo inatteso di gachiakuta su crunchyroll. Gachiakuta, prodotto dallo studio BONES, si è affermato come il principale protagonista dell’estate su Crunchyroll. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
