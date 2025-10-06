Landini | Sugli scioperi il governo dà dati falsi ed è stupido fare finta di nulla

«Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso. Tre milioni di persone hanno riempito, in due giorni, le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum». Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Sottolineando che i dati del governo sono falsi «ed è stupido far finta di non capire quanto avvenuto». Gli scioperi. Le giornate di sciopero «hanno mostrato che un sindacato senza la solidarietà tra le persone e il perseguimento della pace non esiste», spiega Landini. 🔗 Leggi su Open.online