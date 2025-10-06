Landini | Sugli scioperi il governo dà dati falsi ed è stupido fare finta di nulla
«Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso. Tre milioni di persone hanno riempito, in due giorni, le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum». Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Sottolineando che i dati del governo sono falsi «ed è stupido far finta di non capire quanto avvenuto». Gli scioperi. Le giornate di sciopero «hanno mostrato che un sindacato senza la solidarietà tra le persone e il perseguimento della pace non esiste», spiega Landini. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: landini - scioperi
Sindacati, Landini & Co fuori controllo: a settembre 66 scioperi
Fermi tutti è tornato Landini. La Cgil blocca l'Italia: a settembre 66 scioperi
Ponte Messina: Lega, 'non saranno scioperi Landini a fermarlo'
Chi paga il prezzo delle proteste pro-Pal? I lavoratori bloccati dagli scioperi, i contribuenti che dovranno pagare per i vandalismi? E dov'erano Landini e i sindacati quando i diritti dei lavoratori italiani finivano sotto il tallone? Leggi l’articolo Vai su Facebook
Landini come esperto di scioperi e dunque di diritto del lavoro deve avere Topolino - X Vai su X
Landini: «Piazze straordinarie, falsi i dati del governo. Torneremo il 25 ottobre per dire no alla logica del riarmo» - «Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso — dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini —. Come scrive msn.com
SCIOPERO CGIL/ Landini in piazza contro il governo viene “smentito” da Hamas e Trump - Landini ha ottenuto lo sciopero che voleva, portando in piazza la gente contro i “complici del genocidio” cioè il Governo. ilsussidiario.net scrive