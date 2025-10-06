Landini | Partita operazione per mettere in discussione il diritto di sciopero Scontri a Roma? I manifestanti si sono opposti
“È chiaro che è partita un’operazione per mettere in discussione il diritto di sciopero, il diritto di manifestare. Questo è un diritto sancito dalla nostra Costituzione”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’assemblea della Cgil Campania, rispondendo alle domande dei cronisti in merito alla proposta della Lega di sanzionare i promotori delle manifestazioni di piazza nelle quali si verificano scontri. “Questa è una logica non accettabile perché il diritto di manifestare, di scioperare, pacificamente e democraticamente è un diritto che il governo e lo Stato debbono garantire a tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
