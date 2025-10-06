"I criminali non c’entrano niente con le manifestazioni di pace". Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, arriva sotto le Due Torri dopo i giorni di sciopero, scontri e manifestazioni che ha vissuto Bologna. L’occasione, sulla carta, è un’altra: la presentazione del suo libro ‘Un’altra storia’. In realtà, dal palco del Mast, invece che ripercorrere ‘la sua’ storia, Landini fa un bilancio degli eventi della scorsa settimana: "Venerdì e sabato tre milioni di persone hanno riempito tutte le piazze d’Italia – ripete più volte-. In strada è scesa l’umanità, la solidarietà e la lotta per la giustizia sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Landini e le frange violente: "Con noi non c’entrano"