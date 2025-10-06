Landini e le frange violente | Con noi non c’entrano
"I criminali non c’entrano niente con le manifestazioni di pace". Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, arriva sotto le Due Torri dopo i giorni di sciopero, scontri e manifestazioni che ha vissuto Bologna. L’occasione, sulla carta, è un’altra: la presentazione del suo libro ‘Un’altra storia’. In realtà, dal palco del Mast, invece che ripercorrere ‘la sua’ storia, Landini fa un bilancio degli eventi della scorsa settimana: "Venerdì e sabato tre milioni di persone hanno riempito tutte le piazze d’Italia – ripete più volte-. In strada è scesa l’umanità, la solidarietà e la lotta per la giustizia sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: landini - frange
Nuovo sciopero generale, stavolta di solidarietà alla Flotilla, indetto dalla Cgil di Landini a cui si accoderanno tutte le frange più o meno estreme (e sono tante) della sinistra italiana. L’Italia è l’unico Paese che ha fornito assistenza e protezione a questa armat Vai su Facebook
Una giornata di attacchi alla Polizia, autostrade bloccate, treni fermati, disagi per tutti. Una vergogna. #Landini, Schlein e Conte invece supportano teppisti, delinquenti, centri sociali e antisemiti. #scioperogeneraleperGaza #blocchiamotutto - X Vai su X
Landini e le frange violente: "Con noi non c’entrano" - Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, arriva sotto le Due Torri dopo i giorni di sciopero, scontri e manifestazioni che ha ... Da msn.com