Landini da Napoli annuncia il nuovo sciopero | Per la Palestina e per i salari

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 ottobre l'Italia si fermerà di nuovo. Lo annuncia da Napoli Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in occasione dell'assemblea delle assemblee della sigla sindacale. “Viste le immagini di venerdì e sabato è necessario proseguire con la mobilitazione - spiega - Per fermare il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

