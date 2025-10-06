L’Ancona domina e stende la Recanatese
Ancona 2 Recanatese 0 (4-2-3-1): Salvati 6; De Luca 6, Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 7,5, Calisto 6,5; Gelonese 7,5, Gerbaudo 7; Zini 6 (18’ st Pecci 6), Meola 6,5 (29’ st Attasi 6), Cericola 8 (50’ st Petito sv); Kouko 6 (32’ st Gubellini sv). A disp. Mengucci, Ceccarelli, Proromo, Mancino, Matese. All. Maurizi 7. RECANATESE (4-2-3-1): Fioravanti 6; Gori 6, Cocino 5,5, Fiumanò 5,5, Mordini 6; Carano 5 (11’ st Domizi 5), Ferro 5,5; Ciccanti 5 (23’ st 77 Pesaresi 5,5), D’Angelo 6, Capanni 5; Lovotti 5 (29’ st Pierfederici 5). A disp. Mezzelani, Di Francesco Beruschi, Paoltroni, Chiarella. All. Savini 5,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ancona - domina
