Lanciano ricorda gli Eroi Ottobrini | La memoria è un dovere oggi più che mai FOTO

Scuole, autorità e associazioni hanno ricordato oggi, 6 ottobre, il sacrificio degli Eroi ottobrini per la liberazione di Lanciano dall'oppressione nazifascista.Nomi, volti e storie che la città ogni anno onora e non dimentica, in una cerimonia solenne e sentita, vibrante di emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

