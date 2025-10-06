Lanciano ricorda gli Eroi Ottobrini | La memoria è un dovere oggi più che mai FOTO
Scuole, autorità e associazioni hanno ricordato oggi, 6 ottobre, il sacrificio degli Eroi ottobrini per la liberazione di Lanciano dall'oppressione nazifascista.Nomi, volti e storie che la città ogni anno onora e non dimentica, in una cerimonia solenne e sentita, vibrante di emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: lanciano - ricorda
Lanciano ricorda il Samudaripen, lo sterminio di rom e sinti
3 ottobre 2004, Lanciano-Napoli 1-2 Esattamente 21 anni fa la prima vittoria del Napoli di De Laurentiis con i gol di Pozzi e Abate! Chi se la ricorda? Vai su Facebook
“il tesoro delle parole” Officina Lanciano dona i dizionari agli alunni della scuola primaria 'Eroi ottobrini'. - Al via il progetto in collaborazione con con Banca di Credito Cooperativo di Abruzzi e Molise e Regione Abruzzo. Secondo chietitoday.it
Lanciano celebra gli Eroi Ottobrini a 82 anni dalla rivolta contro i tedeschi - Nell’82° anniversario della rivolta del 5 e 6 ottobre 1943, l’amministrazione comunale, come ogni anno, ha stilato un programma di celebrazioni per onorare la memoria dei Martiri lancianesi che ... Lo riporta chietitoday.it