L’amministrazione Trump descrive Chicago e Portland come zone di guerra

Il 5 ottobre l’amministrazione Trump ha descritto Chicago come una “zona di guerra” per giustificare l’invio dell’esercito, mentre membri della guardia nazionale californiana sono stati schierati a Portland, nell’Oregon. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’amministrazione Trump descrive Chicago e Portland come “zone di guerra”

