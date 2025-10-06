L’Amicizia fa il pieno Si rafforzano i legami con le città gemellate
Il tempo variabile non ha fermato i visitatori in centro storico per la festa del patrono di Massa e il secondo appuntamento per il Weekend dell’amicizia. In piazza Aranci dove campeggiava il tappeto di segatura colorata con l’immagine di San Francesco a cura dell’associazione tappeti di segatura Camaiore, una folla eterogenea ad assistere ai vari passaggi articolati dall’animazione medioevale della corte in giostra a cura di ‘Memento Ridi’. Sapori, profumi e tradizioni dalla Germania, Francia e Polonia hanno intrattenuto il pubblico negli stand enogastronomici con particolari apprezzamenti. Una bella opportunità per rivedere amici e clienti fidelizzati ha sottolineato il del presidente del comitato di gemellaggio di Bad Kissingen Michael Eber, a cui Massa è legata da 65 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
