L’ambasciatore israeliano sui cortei per Gaza | Chi è sceso in piazza non vuole la pace L’Italia blocchi le proteste che esaltano il terrorismo

Per l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, chi è sceso in piazza per la Palestina tra giovedì e domenica contro il massacro di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla “dimostra di non volere la pace e di sostenere Hamas”. Il rappresentante diplomatico, che ha affidato il suo pensiero a un post di X, trova “oltraggioso” che in Italia ci siano degli eventi “che celebrano il massacro del 7 ottobre. Ci aspettiamo che le autorità italiane si oppongano con fermezza a queste iniziative. Confidiamo che l’Italia impedirà manifestazioni che esaltano il terrorismo e tradiscono i valori della nostra civiltà democratica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

