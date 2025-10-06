L' ambasciatore di Israele | La Flotilla? Non trasportava aiuti Non abbiamo maltrattato Greta
Lo scopo della Flotilla "non era certo portare aiuti". L'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled è netto sulla missione effettuata a Gaza da 47 imbarcazioni, bloccata giovedì scorso dalle Idf: "È stata una grande, sfortunata e triste farsa. Una provocazione politica contro di noi. Voglio esprimere tutta l'indignazione dello Stato di Israele per il modo nel quale è stata presentata l'iniziativa. Ora tutti sappiamo che non era una missione umanitaria ma solo un'azione orchestrata per minare la legittimità di Israele e per promuovere la propaganda dei gruppi estremisti". Gli attivisti che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, secondo l'ambasciatore, non sono però terroristi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
