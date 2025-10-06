L’altra sfida A Vicenza una vana rincorsa per La T Gema

S4 ENERGIA VICENZA 74 LA T TECNICA GEMA MCT 70 VICENZA Pisano 7, Gasparin 7, Da Campo 12, Preti 13, Ucles Belmonte 11, Beretta 15, Marangoni 3, Carr 3, Vanin 3, Marchet ne, Turra ne, Mazzuoccolo ne. All. Ghirelli MONTECATINI Burini 12, Jackson 7, D’Alessandro 19, Acunzo 5, Strautmanis 6, Fratto 18, Bargnesi 2, Vedovato 1, Passoni, Gulini ne, Del Vigna ne. All. Andreazza ARBITRI Foschini, Cieri e Bianco NOTE parziali 25-20, 39-37, 53-49 MONTECATINI Il pomeriggio ’no’ della Montecatini dei canestri lo completa il ko non previsto de La T Tecnica Gema Montecatini, che al Palasport "Città di Vicenza" cade 74-70 dopo un match speso quasi interamente a rincorrere i padroni di casa della S4 Energia, i quali, trascinati dall’ottimo avvio del possente spagnolo Uclès, creano il primo break della gara (6-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

