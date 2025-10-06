L’altra guerra ibrida Così Pechino sfrutta la dimensione digitale contro Manila
Gli episodi relativi alle violazioni delle acque territoriali nelle vicinanze di atolli contesi o all’impiego della forza non letale (come ad esempio l’uso dei cannoni ad acqua) sono quelli più noti della guerra ibrida condotta da Pechino contro le Filippine. Ma nella più ampia strategia cinese rientra anche una dimensione informativa, che si sviluppa principalmente nella dimensione digitale e in quella social. Un’inchiesta di Reuters firmata da Poppy McPherson e Karen Lema mette in luce le dinamiche dell’infowar condotta da Pechino a scapito di Manila. Evidenziando in particolare il ruolo di InfinitUs Marketing Solutions, una società di proprietà cinese che ha sfruttato decine di account fake sui social media (e in particolare su Facebook) per condurre una campagna cyber atta ad esprimere consenso e simpatie verso le posizioni espresse dall’ambasciata cinese nelle Filippine, minare il sostegno alla politica del governo filippino e seminare discordia sull’alleanza di sicurezza di Manila con gli Stati Uniti, secondo quanto emerge dall’analisi dei documenti e dei falsi account Facebook, nonché da interviste condotte con due ex-dipendenti dell’azienda e due funzionari filippini. 🔗 Leggi su Formiche.net
