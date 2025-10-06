L' allievo di Borsellino in visita all' Asinara | Dopo l' omicidio di Lima mi disse che era iniziata la resa dei conti
“Era stato ucciso da poco l’europarlamentare democristiano Salvo Lima e ricordo nitidamente le parole di Paolo. Mi guardò dritto negli occhi e mi disse: ‘Sai Diego, dopo l’omicidio di Salvo Lima, è iniziata la stagione della resa dei conti’. Ne era certo. Lo avvertivo dal suo sguardo. Era molto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: allievo - borsellino
L’allievo di Borsellino: “Dopo l’omicidio di Lima mi disse: ‘Inizia la resa dei conti'”
Intervento del dottor Manfredi Borsellino L’Associazione nazionale magistrati organizza un omaggio a Falcone e Borsellino all’Asinara Il 4 e 5 ottobre per ricordare la loro estate nell’isola. L’appuntamento è sabato 4 e domenica 5 ottobre all’Asinara, in S Vai su Facebook
**Borsellino: l’allievo del giudice, ‘dopo omicidio Lima mi disse ‘Ora resa dei conti’/Adnkronos** - “Era stato ucciso da poco l’europarlamentare democristiano Salvo Lima e ricordo nitidamente le parole di Paolo. Da msn.com