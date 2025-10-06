L’allievo di Borsellino | Dopo l’omicidio di Lima mi disse | ‘Inizia la resa dei conti'
(Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) – “Era stato ucciso da poco l’europarlamentare democristiano Salvo Lima e ricordo nitidamente le parole di Paolo. Mi guardò dritto negli occhi e mi disse: ‘Sai Diego, dopo l’omicidio di Salvo Lima, è iniziata la stagione della resa dei conti’. Ne era certo. Lo avvertivo dal suo sguardo. Era molto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
