L’Allegri-bis è quasi da record | negli ultimi 10 anni solo Pioli meglio di Max al Milan

Sei partite: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta (nella gara di esordio) per un totale di 13 punti. Terzo posto in classifica, alle spalle del duo capolista formato da Napoli e Roma che vantano 15 lunghezze. La secondo esperienza al Milan di Massimiliano Allegri è iniziata in modo estremamente positivo. Partenza bruciante per il Milan 2.0 di Max. Al netto di un presunto cambio di filosofia calcistica, il tecnico toscano è riuscito a dare solidità (soli 3 gol subiti) ed entusiasmo ad una squadra che sembrava smarrita fino alla scorsa estate. Un’ulteriore dimostrazione in tal senso l’ha data il secondo tempo in crescita nella sfida di ieri contro la Juventus allo Stadium. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

