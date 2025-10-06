L' allarme dalla Procura di Palermo | La voce che la mafia è sconfitta è una favoletta

"Permettetemi di lanciare da qui un grido di allarme e lo faccio come Procuratore generale di Palermo. Molte volte si è detto che, prima, nei salotti buoni di Palermo si diceva che la mafia è una invenzione. Io sono molto preoccupata, perché io oggi sento, anche da voci autorevoli, l’affermazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

