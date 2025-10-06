Sahbi è il nuovo singolo di Laila Al Habash e che anticipa la pubblicazione del nuovo album Tempo. Sahbi è il nuovo singolo di Laila Al Habash, uscito a sorpresa in digitale venerdì 3 ottobre. Il brano, scritto da Laila e prodotto da Golden Years, anticipa la pubblicazione del nuovo album Tempo (Undamento under exclusive license M.A.S.T.Believe), disponibile da venerdì 24 ottobre. L’album è in pre save e preordinabile anche in formato vinile. Il disco è pensato per essere suonato dal vivo, la dimensione che l’artista ama di più. “ Sahbi è probabilmente la canzone più divertente che abbia scritto in questo disco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Laila Al Habash annuncia l’album Tempo, la cover e la tracklist