L’AI e la sfida energetica | la risposta della Siemens

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE è senza dubbio il motore della nostra era digitale, una tecnologia che sta ridefinendo ogni settore e ogni aspetto della nostra vita. Ma porta con sé un paradosso energetico che non possiamo ignorare. Basti pensare che l'addestramento di un singolo modello può assorbire l'equivalente del consumo di 120 abitazioni in un giorno. Questa apparente contraddizione, a prima vista in contrasto con gli imperativi della transizione ecologica, incarna la sfida cruciale del nostro tempo: come gestire una complessità energetica crescente in un mondo sempre più connesso e digitalizzato.

