Orbetello (Grosseto), 6 ottobre 2025 – “ Specie aliene in laguna: dal granchio blu al lionfish”. E’ questo il titolo del convegno in programma oggi alle 17 nella sala conferenze del Centro convegni della Cooperativa La Peschereccia di Orbetello. A moderare l’incontro sarà Chiara Serracchiani, vicepresidente dell’associazione ’Lagun Art Factory’ di Orbetello, che guiderà il dibattito su una delle sfide ecologiche più urgenti per gli ecosistemi lagunari. Il convegno vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di istituzioni locali, nazionali e internazionali. Tra i relatori ci saranno Pier Luigi Piro, presidente della Cooperativa dei Pescatori di Orbetello; Giovanna Marino, dirigente Isora; Nicola Tavoletta, presidente nazionale ACLI Terra; Valerio Crespi, funzionario Fao; Alberto Felici, direttore del progetto Nastar Marac dell’Università di Camerino; Claudio Brinati, biologo marino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laguna da proteggere. Specie aliene, come intervenire