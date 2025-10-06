Laguna da proteggere Specie aliene come intervenire
Orbetello (Grosseto), 6 ottobre 2025 – " Specie aliene in laguna: dal granchio blu al lionfish". E' questo il titolo del convegno in programma oggi alle 17 nella sala conferenze del Centro convegni della Cooperativa La Peschereccia di Orbetello. A moderare l'incontro sarà Chiara Serracchiani, vicepresidente dell'associazione 'Lagun Art Factory' di Orbetello, che guiderà il dibattito su una delle sfide ecologiche più urgenti per gli ecosistemi lagunari. Il convegno vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di istituzioni locali, nazionali e internazionali. Tra i relatori ci saranno Pier Luigi Piro, presidente della Cooperativa dei Pescatori di Orbetello; Giovanna Marino, dirigente Isora; Nicola Tavoletta, presidente nazionale ACLI Terra; Valerio Crespi, funzionario Fao; Alberto Felici, direttore del progetto Nastar Marac dell'Università di Camerino; Claudio Brinati, biologo marino.
Laguna da proteggere. Specie aliene, come intervenire - Durante l'incontro sarà affrontato il fenomeno delle specie aliene invasive, concentrandosi in particolare su due casi emblematici: il granchio blu (Callinectes sapidus) e il lionfish (Pterois spp.
Specie aliene, "Mediterraneo mare più invaso al mondo". Quali sono gli intrusi buoni? - Roma, 27 luglio 2025 – Definisce il Mediterraneo "il mare più invaso del mondo", oltre 900 le specie aliene censite in quelle acque una volta temperate.