L' agente segreto | il trailer ufficiale del film di Kleber Mendonça Filho

Comingsoon.it | 6 ott 2025

Presentato in prima mondiale a Cannes, dove è stato il film più premiato, e presto protagonista alla Festa del Cinema di Roma, quello di Kleber Mendonça Filho è uno dei film più belli degli ultimi anni, che non dovreste assolutamente perdere quando arriverà nei cinema italiani. Ecco il trailer ufficiale di L'agente segreto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - L'agente segreto: il trailer ufficiale del film di Kleber Mendonça Filho

