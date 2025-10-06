Lagarde | impatto dei dazi cala nel 2026

20.10 "Si prevede che la debole performance delle esportazioni, trainata dall'aumento dei dazi doganali, dall'euro più forte e dall'accresciuta concorrenza globale, frenerà la crescita per il resto dell'anno. Tuttavia, l'effetto di questi fattori negativi sulla crescita dovrebbe attenuarsi il prossimo anno". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, alla commissione Economica del Parlamento Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

