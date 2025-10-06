Lafram rientrato in Italia | Flotilla un mezzo il focus è Gaza E sulla piazza pro 7 ottobre | Ovviamente non partecipiamo

Bologna, 6 ottobre 2025 – Yassine Lafram, come annunciato è rientrato in Italia, dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dell'Idf e l'arresto eseguito delle forze israeliane. Il presidente dell'Ucoii, Unione delle comunità islamiche italiane di Bologna, ha tenuto una conferenza stampa a margine di un incontro in Comune a Bologna con il sindaco Matteo Lepore. “ La Flotilla era solo uno strumento, un mezzo. Il focus è Gaza e dobbiamo continuare a guardare lì, dove continua a consumarsi un genocidio in diretta social”, ha detto. Quella dell'abbordaggio alla Flotilla l'arresto “è stata un'esperienza molto dura - aggiunge Lafram - da quando siamo stati abbordati in poi, abbiamo subito disumanizzazione, umiliazioni, violenza ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lafram rientrato in Italia: “Flotilla un mezzo, il focus è Gaza”. E sulla piazza pro 7 ottobre: “Ovviamente non partecipiamo”

