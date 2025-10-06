L’affluenza bassa in Calabria rende più incerto il risultato

Urne aperte anche lunedì in Calabria per l’elezione del nuovo presidente di Regione. Una tornata elettorale anticipata di un anno dopo le dimissioni, nel luglio scorso, del governatore Roberto Occhiuto. Il leader di Forza Italia in Calabria, indagato per corruzione, ha scelto di lasciare l’incarico e ripresentarsi subito agli elettori: una mossa politica, secondo alcuni osservatori, per trasformare l’inchiesta in un banco di prova elettorale. Occhiuto è sostenuto da tutto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud chiama Nord e le liste “Forza Azzurri” e “Occhiuto Presidente”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

