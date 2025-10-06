L’affluenza bassa in Calabria rende più incerto il risultato

Linkiesta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urne aperte anche lunedì in Calabria per l’elezione del nuovo presidente di Regione. Una tornata elettorale anticipata di un anno dopo le dimissioni, nel luglio scorso, del governatore Roberto Occhiuto. Il leader di Forza Italia in Calabria, indagato per corruzione, ha scelto di lasciare l’incarico e ripresentarsi subito agli elettori: una mossa politica, secondo alcuni osservatori, per trasformare l’inchiesta in un banco di prova elettorale. Occhiuto è sostenuto da tutto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud chiama Nord e le liste “Forza Azzurri” e “Occhiuto Presidente”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217affluenza bassa in calabria rende pi249 incerto il risultato

© Linkiesta.it - L’affluenza bassa in Calabria rende più incerto il risultato

In questa notizia si parla di: affluenza - bassa

Dati affluenza: la più bassa nelle Marche ad Acquasanta Terme, la più alta a Smerillo

Cerca Video su questo argomento: L8217affluenza Bassa Calabria Rende