L’affluenza bassa in Calabria rende più incerto il risultato
Urne aperte anche lunedì in Calabria per l’elezione del nuovo presidente di Regione. Una tornata elettorale anticipata di un anno dopo le dimissioni, nel luglio scorso, del governatore Roberto Occhiuto. Il leader di Forza Italia in Calabria, indagato per corruzione, ha scelto di lasciare l’incarico e ripresentarsi subito agli elettori: una mossa politica, secondo alcuni osservatori, per trasformare l’inchiesta in un banco di prova elettorale. Occhiuto è sostenuto da tutto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud chiama Nord e le liste “Forza Azzurri” e “Occhiuto Presidente”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: affluenza - bassa
Dati affluenza: la più bassa nelle Marche ad Acquasanta Terme, la più alta a Smerillo
Regionali Calabria, alle 12 affluenza al 7,70%: a Vibo Valentia la più bassa con appena il 6,07% - X Vai su X
L'AUTOBUS IVECO 315 DEL 1978....INARRESTABILE L'Iveco 315 fu presentato nel 1978 sotto il marchio Fiat per sostituire il Fiat 314 in ambito interurbano. È stato progettato per le linee extraurbane a bassa affluenza e per quelle transitanti in strade strette c Vai su Facebook