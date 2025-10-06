Ladri scatenati ad Urbania cinque furti in una sera Una vittima | Spariti gioielli due bottiglie d' acqua e le mie parrucche

URBANIA I predoni tornano a colpire nell?entroterra. Lo fanno a man bassa: ben 5 appartamenti tra via Ubaldini e via Dante Alighieri, a Urbania. La tecnica è sempre la stessa: orario. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ladri scatenati ad Urbania, cinque furti in una sera. Una vittima: «Spariti gioielli, due bottiglie d'acqua e le mie parrucche»

In questa notizia si parla di: ladri - scatenati

Ladri scatenati, furti in sette chiese. L’allarme del vescovo: “Fedeli, vegliate”

Ladri di zaini e valigie scatenati nelle stazioni di Milano, 4 arresti fra Centrale e Porta Garibaldi

Emergenza furti in ospedale: ladri scatenati negli spogliatoi del personale

Ladri scatenati a Secondigliano, due raid in pochi minuti: "Abbiamo paura" - https://nap.li/7D63 Vai su Facebook

Ladri scatenati: raffica di (tentativi) di furti di auto in Brianza https://ift.tt/hHj6v8o https://ift.tt/q8hGIF7 - X Vai su X

Ladri scatenati, due spaccate nei bar e un tentato furto in negozio: «Basta, mi faccio il porto d’arma» - Raid dei ladri tra Villanova del Ghebbo e Lusia: spaccata in due bar e un tentato furto in un negozio di parrucchiere nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre. Da ilmattino.it

Ladri scatenati in banca e al supermercato - Una banda ha fatto esplodere il bancomat della filiale Banco San Geminiano e San Prospero - Segnala ilrestodelcarlino.it