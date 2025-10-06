Ladri in azione nella sede dei vigili del fuoco

Padovaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La malavita specializzata in reati predatori non si fa scrupoli neppure ad assaltare i presidi dei Vigili del Fuoco deputati ad intervenire a tutela della collettività nelle situazioni spesso più drammatiche. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre ignoti hanno preso di mira il distaccamento di Abano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

