Lacrime in diretta per la giovane cantante italiana | Biopsia al collo La notizia è atroce
Una valigia in mano, i sogni ancora intatti e il cuore pieno di speranza. Così Big Mama, oggi uno dei volti emergenti della scena musicale italiana, si era trasferita a Milano nel 2020, a soli 19 anni, con l'ambizione di firmare il suo primo contratto discografico. Ma il destino aveva in serbo per lei un'altra prova: la diagnosi di un linfoma di Hodgkin, un tumore maligno del sangue, arrivata come una frustata nel momento in cui tutto sembrava finalmente cominciare. Leggi anche: "Putin sta male, lo devono sorreggere". La clamorosa rivelazione arriva dal big italiano Ospite del podcast One More Time condotto da Luca Casadei, l'artista ha raccontato per la prima volta nel dettaglio la sua lotta contro il cancro, un percorso doloroso che ha attraversato in silenzio, senza condividerlo pubblicamente, ma che oggi ha scelto di rivelare per testimoniare la forza che può nascere anche nei momenti più bui.
