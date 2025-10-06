L’Accademia e lo sport Studio esami e formazione fisica Laurea militare sempre di corsa

Boni Libro e attività fisica, studio e impegno nello sport, concentrazione e muscoli. Per arrivare ad avere le stellette sulle spalle come ufficiale al termine del corso di studi triennale dell’Accademia militare dell’esercito di Modena (che comprende pure i carabinieri), serve una preparazione fisica che è anche mentale perchè allena alla competizione, alla sfida con gli altri e con sè stessi. Uomini e donne, tutti uguali tenendo conto delle capacità personali. L’intelletto e il fisico devono procedere in tandem nella preparazione al mestiere delle armi perchè l’uno è complementare dell’altro per formare gli ufficiali del domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

