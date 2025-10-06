L’abito The Red Dress di Kirstie Macleod è stato realizzato in 14 anni grazie a circa 380 ricamatrici provenienti da 51 paesi diversi
T ra gli intrecci e i disegni dei ricami si celano storie di ribellione, affermazione e dissenso. Da forma d’arte elevata nel Medioevo ad attività puramente domestica nel XIX secolo, il ricamo per le donne non è mai stato solo un passatempo. È diventato un mezzo per esprimere la propria voce, memoria e tradizione. L’opera The Red Dress – esposta durante la Sustainable Fashion Week 2025 a Bristol – ne è la prova lampante. Ideato dall’artista britannica Kirstie Macleod, l’abito di seta rossa è stato realizzato in 14 anni – dal 2009 al 2023 – grazie a circa 380 ricamatrici provenienti da 51 paesi diversi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: abito - dress
L’abito, pur fedele allo spirito del Paris Dress, si distingue per dettagli contemporanei come la fluidità della stoffa e lo scollo a V, che valorizzano la personalità della giovane monegasca
Charli XCX e il suo abito da sposa da brat girl (anche se ricorda un altro celebre wedding dress)
Carlo e Diana, 44 anni fa il matrimonio reale: l'abito da sposa, l'ombra di Camilla, il divorzio, il revenge dress e il tragico incidente
Abito corto mustard a fantasia + cardigan ottanio con bottoni made in Unico • Torinocorso Raffaello 6C • Shop online Unicoofficinaditendenza.com • #abbigliamentodonna #cardigan #dress #abito #unicoofficinaditendenza #torino #sansalvario #vanchi Vai su Facebook