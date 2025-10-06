L’abito The Red Dress di Kirstie Macleod è stato realizzato in 14 anni grazie a circa 380 ricamatrici provenienti da 51 paesi diversi

T ra gli intrecci e i disegni dei ricami si celano storie di ribellione, affermazione e dissenso. Da forma d’arte elevata nel Medioevo ad attività puramente domestica nel XIX secolo, il ricamo per le donne non è mai stato solo un passatempo. È diventato un mezzo per esprimere la propria voce, memoria e tradizione. L’opera The Red Dress – esposta durante la Sustainable Fashion Week 2025 a Bristol – ne è la prova lampante. Ideato dall’artista britannica Kirstie Macleod, l’abito di seta rossa è stato realizzato in 14 anni – dal 2009 al 2023 – grazie a circa 380 ricamatrici provenienti da 51 paesi diversi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

