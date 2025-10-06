Labico vandalizzata la colonnina di ricarica di fronte al Palaciocci

Continua anche nel sud della provincia di Roma il triste fenomeno della vandalizzazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Qualche giorno fa è toccato a quella EnelX Way con una potenza notevole da 90 Kw di via Agrolatino 126A, in pratica di fronte al supermercato del Cts proprio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

