Labico vandalizzata la colonnina di ricarica di fronte al Palaciocci

Continua anche nel sud della provincia di Roma il triste fenomeno della vandalizzazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Qualche giorno fa è toccato a quella EnelX Way con una potenza notevole da 90 Kw di via Agrolatino 126A, in pratica di fronte al supermercato del Cts proprio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: labico - vandalizzata

Colonnine ricarica: le regole per installarle in un condominio - in sono in aumento e, di conseguenza, è sempre più d’attualità la necessità di avere un punto di ricarica presso ... Secondo motorionline.com

Colonnine ricarica: scattano i primi arresti per furti di rame - Si registrano i primi importanti risultati ottenuti dalle forze dell'ordine per fermare i furti di rame dalle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Si legge su ansa.it