La vulnerabilità italiana | dal dark web agli uffici pubblici così i dati finiscono ovunque

Le guerre del futuro non si combattono più solo con carri armati e droni, ma con codici rubati e password sottratte. L’Italia si scopre in trincea, esposta a un’offensiva silenziosa che scorre lungo fibre ottiche e reti Wi-Fi. Con oltre 1,2 milioni di e-mail compromesse in sei mesi, il Paese è sesto al mondo per volume di dati violati. Non è più una questione relegata ai sotterranei del dark web: sempre più spesso informazioni delicate compaiono in chiaro sull’open web, a disposizione di chiunque. Indirizzi e-mail, numeri di telefono, codici fiscali, perfino credenziali bancarie: pezzi della nostra identità digitale resi pubblici senza che ce ne accorgiamo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

