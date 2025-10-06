La vita del Parco un anno nel parco nazionale delle Foreste casentinesi il bando per il Servizio civile universale
Arezzo, 6 ottobre 2025 – Uscito il bando 2025-26 per il Servizio civile universale. La proposta, per giovani tra i 18 e i 28 anni, si realizza in tutto il territorio del Parco nazionale, con sedi operative a Pratovecchio-Stia e a Santa Sofia (FC), ed è orientata alla tutela delle biodiversità e alla sostenibilità, con particolare attenzione alle specie prioritarie. Prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su cinque giorni, per dodici mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 519,47 euro. Può presentare la propria candidatura chi è cittadino italiano, comunitario e non comunitario, regolarmente soggiornante in Italia (anche se ha già svolto il servizio civile regionale). 🔗 Leggi su Lanazione.it
