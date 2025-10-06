La visita del ministro Sos del volontariato la sfida | attrarre i giovani Benefit per conquistarli

Prato, 6 ottobre 2025 – Volontari in calo, autotassazioni per acquistare i dispositivi personali e per la manutenzione dei mezzi. Sono alcune delle criticità illustrate ieri pomeriggio dai gruppi di protezione civile che nella sede della Misericordia in via Galcianese hanno incontrato il ministro per la protezione civile e politiche del mare Nello Musumeci. Ben 16 le associazioni presenti e il ministro le ha salutate, all’arrivo, una per una, scambiando battute con i volontari. Accompagnato dall’onorevole Chiara La Porta e da tutti i candidati alle regionali del collegio, il ministro è stato accolto dal proposto Gianluca Mannelli che, insieme a Gabriele Bresci (coordinatore del volontariato di protezione civile di Prato) ha visitato la sede e si è informato sull’alluvione del 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

