La visita del ministro Sos del volontariato la sfida | attrarre i giovani Benefit per conquistarli
Prato, 6 ottobre 2025 – Volontari in calo, autotassazioni per acquistare i dispositivi personali e per la manutenzione dei mezzi. Sono alcune delle criticità illustrate ieri pomeriggio dai gruppi di protezione civile che nella sede della Misericordia in via Galcianese hanno incontrato il ministro per la protezione civile e politiche del mare Nello Musumeci. Ben 16 le associazioni presenti e il ministro le ha salutate, all’arrivo, una per una, scambiando battute con i volontari. Accompagnato dall’onorevole Chiara La Porta e da tutti i candidati alle regionali del collegio, il ministro è stato accolto dal proposto Gianluca Mannelli che, insieme a Gabriele Bresci (coordinatore del volontariato di protezione civile di Prato) ha visitato la sede e si è informato sull’alluvione del 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: visita - ministro
L’arrivo del ministro Piantedosi. “Prato oggi capitale, il Pd non ha compreso il valore della visita”
Politiche per i giovani, Il ministro Abodi in visita al laboratorio di innovazione "NictNact"
Parlamentari 5 stelle in visita ai picchetti di blocco dei cancelli: "Faremo un'interrogazione al ministro"
Amaranto Channel. . Il Ministro alla Cultura, in visita ieri ad Arezzo, ha rassicurato sugli interventi da parte del Governo per la Pieve di Santa Maria: investimento da oltre un milione di euro. #Politica #Arezzo #AmarantoChannel Vai su Facebook
ll ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha visitato gli attivisti detenuti dopo essere stati bloccati a bordo delle navi della Flotilla, dirette a Gaza. Dopo averli accusati di essere "terroristi", ha fatto loro visita al carcere di Ketziot: "Come avevo promesso, i membri dell - X Vai su X
Visita del Ministro in redazione - Il Ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero in visita a Milano incontra il Comitato Editoriale presso la redazione di Vita Magazine. Lo riporta vita.it
Volontariato: Scajola, non può sostiuirsi alle istituzioni - ''Il volontariato, nonostante il forte impegno, non puo' sostituirsi alle istituzioni", lo ha detto il ministro per l'attuazione del programma Scajola ”Il volontariato, nonostante il forte impegno, ... Lo riporta vita.it