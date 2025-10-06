La via crucis della Ferrari continua | le Rosse si sono infilate in un vicolo cieco

Un altro fine settimana di Formula 1, un altro lunedì di critiche alla prestazione delle Ferrari. La stagione delle Rosse sembra ormai seguire sempre lo stesso canovaccio: un piccolo exploit nelle libere o nelle qualifiche è seguito dalla delusione in gara, con la sensazione che la scuderia di Maranello sia incapace di migliorare la SF-25 dal venerdì alla domenica. Se l’atmosfera nel box è sempre più plumbea, a far impressione è come i due piloti sembrino ormai rassegnati ad un finale di stagione con pochissime gioie e tante recriminazioni. Vediamo quindi quali potrebbero essere le ragioni di un’ involuzione così pesante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

