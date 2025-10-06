La Via Appia Patrimonio dell’Umanità | il riconoscimento di un progetto grandioso
E’ stata un successo la conferenza che si è tenuta nella suggestiva cornice del teatro romano di Terracina. Importante la risposta del pubblico che attento e partecipe a pero parte all’evento affidato alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Brindisi festeggia il primo anniversario dell’iscrizione della Via Appia Regina Viarum nel Patrimonio Unesco
La notte dell’Appia: Mesagne festeggia un anno di Regina Viarum patrimonio Unesco
Via Appia Regina Viarum, tutti i tratti pontini sono Patrimonio Unesco
“La Via Appia Patrimonio dell’Umanità: il riconoscimento di un progetto grandioso” - Un successo la conferenza che si è tenuta nel teatro romano di Terracina per celebrare la straordinaria opera, ponte ideale tra passato e futuro ... Riporta latinatoday.it
Appia Day 2025, eventi da Roma a Brindisi lungo l’antica via patrimonio Unesco - Lungo la Regina Viarum, il festival diffuso Appia Day 2025 anima tante località tra Roma a Brindisi: scopri gli eventi imperdibili del 4 e 5 ottobre 2025. Come scrive siviaggia.it